Один человек погиб в попавшем на видео пожаре на севере Москвы

Один человек погиб в результате пожара на севере столицы, есть пострадавшие сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

«В 16:27 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: Сигнальный проезд, дом 16, строение 27. По уточненной информации происходит загорание в трехэтажном складском здании на общей площади около 1500 квадратных метров», — говорится в сообщении.