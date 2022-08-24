Город
Сегодня в 18:58
1 мин.

Один человек погиб в попавшем на видео пожаре на севере Москвы

Один человек погиб в попавшем на видео пожаре на севере Москвы
Фото: Агентство «Москва»

Один человек погиб в результате пожара на севере столицы, есть пострадавшие сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

«В 16:27 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: Сигнальный проезд, дом 16, строение 27. По уточненной информации происходит загорание в трехэтажном складском здании на общей площади около 1500 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Дым от пожара неподалеку от станции метро «Владыкино» москвичи видят на ВДНХ. Попавшие на видео кадры публикует Telegram-канал «Москвач-Новости Москвы»

По данным Главного следственного управления следственного комитета по Москве, по факту организована доследственная проверка: устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. После полной ликвидации пожара следователи приступят к осмотру, а по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее очевидцы сняли на видео пожар в подмосковном лесу. «Пожар в районе Балашихи, из гущи леса поднимается большой столб дыма», — говорится в сообщении.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.