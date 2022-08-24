Один человек погиб в попавшем на видео пожаре на севере Москвы
Один человек погиб в результате пожара на севере столицы, есть пострадавшие сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.
«В 16:27 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: Сигнальный проезд, дом 16, строение 27. По уточненной информации происходит загорание в трехэтажном складском здании на общей площади около 1500 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Дым от пожара неподалеку от станции метро «Владыкино» москвичи видят на ВДНХ. Попавшие на видео кадры публикует Telegram-канал «Москвач-Новости Москвы»
По данным Главного следственного управления следственного комитета по Москве, по факту организована доследственная проверка: устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. После полной ликвидации пожара следователи приступят к осмотру, а по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее очевидцы сняли на видео пожар в подмосковном лесу. «Пожар в районе Балашихи, из гущи леса поднимается большой столб дыма», — говорится в сообщении.