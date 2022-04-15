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В московской многоэтажке произошел смертельный пожар из-за самоката
Кадр: Telegram-канал «112»
Смертельный пожар произошел в многоэтажке в Новой Москве, причиной стал взрыв электросамоката. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Возгорание произошло вечером в четверг, 15 апреля, в многоквартирном доме на Нововатутинском проспекте. Уточняется, что средство передвижения находилось на зарядке в квартире на 17 этаже. В какой-то момент оно взорвалось, и квартиру охватил огонь.
В результате пожара погиб один человек, еще пятеро жильцов пострадали.
Ранее сообщалось, что при взрыве газа в подмосковном Ступине погибли два человека. От хлопка в пятиэтажном многоквартирном доме обрушились внешние панели и межкомнатные перекрытия.