В московской многоэтажке произошел смертельный пожар из-за самоката

Смертельный пожар произошел в многоэтажке в Новой Москве, причиной стал взрыв электросамоката. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Возгорание произошло вечером в четверг, 15 апреля, в многоквартирном доме на Нововатутинском проспекте. Уточняется, что средство передвижения находилось на зарядке в квартире на 17 этаже. В какой-то момент оно взорвалось, и квартиру охватил огонь.