В Подмосковье пожар на торговом складе попал на видео

В подмосковном городском округе Богородский в Ногинске начался пожар на торговом складе «Технопарк». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Московской области.

«В 08:29 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Богородский, 58 км Горьковского шоссе. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление», — говорится в сообщении.