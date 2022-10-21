Город
10:30, 21 октября 2022
1 мин.

В Подмосковье пожар на торговом складе попал на видео

В Подмосковье пожар на торговом складе попал на видео
Фото: МЧС России

В подмосковном городском округе Богородский в Ногинске начался пожар на торговом складе «Технопарк». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Московской области.

«В 08:29 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Богородский, 58 км Горьковского шоссе. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление», — говорится в сообщении.

Пожар попал на видео, опубликованное Telegram-каналом «Говорит и показывает Москва». По данным канала, площадь возгорания составляет 4,8 тысячи квадратных метров.

Ранее пожар на крупном подмосковном складе Ozon также попал на видео.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.