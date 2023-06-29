Пожар у вокзала в Москве попал на видео
Пожар у Ленинградского вокзала в Москве ликвидирован.
Пожар произошел у Ленинградского вокзала на Комсомольской площади в Москве, сообщили «Мосленте» в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.
«Горела торговая палатка при входе в вокзал. В 14:52 пожар на площади в 20 квадратных метров был полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — сказали в ведомстве.
«Северная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с пожаром на Ленинградском вокзале Москвы. В ходе проверки будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Ранее на видео попал пожар на рынке «Садовод» в Москве.