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15:24, 29 июня 2023
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Пожар у вокзала в Москве попал на видео

Пожар у Ленинградского вокзала в Москве ликвидирован.

Пожар у вокзала в Москве попал на видео
Кадр: Telegram-канал SHOT

Пожар произошел у Ленинградского вокзала на Комсомольской площади в Москве, сообщили «Мосленте» в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

«Горела торговая палатка при входе в вокзал. В 14:52 пожар на площади в 20 квадратных метров был полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — сказали в ведомстве.

«Северная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с пожаром на Ленинградском вокзале Москвы. В ходе проверки будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Ранее на видео попал пожар на рынке «Садовод» в Москве.