Пожар у вокзала в Москве попал на видео

«Северная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с пожаром на Ленинградском вокзале Москвы. В ходе проверки будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Ранее на видео попал пожар на рынке «Садовод» в Москве.