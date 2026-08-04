Пожар в центре Москвы заблокировал путь водителям

Легковая машина загорелась в центре столицы. Инцидент случился на Долгоруковской улице, движение оказалось затруднено, сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

К месту возгорания направились экстренные службы. Что стало причиной пожара и есть ли пострадавшие, не уточняется. Подробности выясняются.

Водители столкнулись с тем, что проезд был затруднен на один километр в сторону области. Спустя час в ведомстве уточнили, что движение восстановлено.

Ранее женщина без номеров на Mercedes устроила погоню на Варшавском шоссе и спровоцировала ДТП. На этом ее страсть к лихачеству не ограничилась: автомобилистка попыталась протаранить патрульный мотоцикл.