Опубликовано 04 августа 2026, 23:381 мин.
Пожар в центре Москвы заблокировал путь водителям
В Москве загоревшийся автомобиль на Долгоруковской улице заблокировал движение .
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press
Легковая машина загорелась в центре столицы. Инцидент случился на Долгоруковской улице, движение оказалось затруднено, сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.
К месту возгорания направились экстренные службы. Что стало причиной пожара и есть ли пострадавшие, не уточняется. Подробности выясняются.
Водители столкнулись с тем, что проезд был затруднен на один километр в сторону области. Спустя час в ведомстве уточнили, что движение восстановлено.
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