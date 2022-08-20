В Москве объявили о чрезвычайной пожароопасности

«Оранжевый» уровень погодной опасности в связи с высоким риском пожаров объявили в Москве с субботы, 20 августа, по понедельник, 22 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Погода опасна. Чрезвычайно высокая пожарная опасность. Период предупреждения — с 15:00 20 августа до 14:00 22 августа», — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует и в Московской области до 0:00 22 августа.

Помимо этого, в Москве объявлен «желтый» уровень из-за высокой пожароопасности четвертого класса. Предупреждение действует до 15:00 20 августа.

Ранее возвращение экстремальной жары до 33 градусов пообещал жителям столицы заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.