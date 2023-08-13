Пожилой москвич разделся перед 13-летней школьницей на улице

Ранее судимый 57-летний москвич вышел на балкон второго этажа жилого дома и разделся перед школьницей, идущей по улице. Об инциденте сообщил Telegram-канал SHOT.

Семиклассница шла домой по Чонгарскому бульвару. Ее окликнул пожилой мужчина, стоящий на балконе. Когда девочка подошла к злоумышленнику, тот полностью разделся и начал танцевать стриптиз.

Школьница рассказала о случившемся матери. Женщина обратилась в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался разнорабочий с местной стройки, 30 лет назад судимый за захват заложников.

Ранее школьница из Подмосковья стала жертвой педофила в детском лагере в Анапе.