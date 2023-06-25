Практика «ученицы Хогвартса» на улице в Подмосковье попала на видео

«Это ученики из [школы чародейства и волшебства из вселенной "Гарри Поттера"] Хогвартса практикуются», «Колдуны среди нас! Какие-то обряды по сжиганию во дворах делают», «Трусы бывшего мужа сжигает, чтобы не вернулся, стервец», «Марафон [блогера Елены] Блиновской вышел на новый уровень», — поупражнялись в юморе пользователи сети.

Ранее уснувший в столичном фитнес-клубе мужчина развеселил пользователей сети.