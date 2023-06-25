20:40, 25 июня 2023
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Практика «ученицы Хогвартса» на улице в Подмосковье попала на видео
Жительница Подмосковья развела огонь на парковке.
На парковке в Подмосковье женщина развела огонь и развеселила пользователей сети. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Типичные Химки».
На кадрах ролика женщина стоит возле припаркованных машин. Она развела огонь на траве, вероятно сжигая какие-то бумаги.
«Это ученики из [школы чародейства и волшебства из вселенной "Гарри Поттера"] Хогвартса практикуются», «Колдуны среди нас! Какие-то обряды по сжиганию во дворах делают», «Трусы бывшего мужа сжигает, чтобы не вернулся, стервец», «Марафон [блогера Елены] Блиновской вышел на новый уровень», — поупражнялись в юморе пользователи сети.
Ранее уснувший в столичном фитнес-клубе мужчина развеселил пользователей сети.