20:55, 01 октября 2022
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Российским водителям разрешили предъявлять права по-новому
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ
ГИБДД с 1 октября в тестовом режиме разрешила водителям предъявлять права по-новому — через приложение «Госуслуги Авто». Нововведение ранее анонсировал глава ГИБДД России Михаил Черников, сообщает РИА Новости.
По словам Черникова, сейчас ведется работа над соответствующими поправками в законодательство, чтобы цифровой формат документа стал законным в полной мере.
Он также отметил, что доступ к данному приложению получат в итоге водители по всей стране. При этом программа должна будет работать и в офлайн режиме без интернета.
Ранее были раскрыты главные причины ДТП у начинающих водителей.