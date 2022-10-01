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20:55, 01 октября 2022
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Российским водителям разрешили предъявлять права по-новому

Российским водителям разрешили предъявлять права по-новому
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

ГИБДД с 1 октября в тестовом режиме разрешила водителям предъявлять права по-новому — через приложение «Госуслуги Авто». Нововведение ранее анонсировал глава ГИБДД России Михаил Черников, сообщает РИА Новости.

По словам Черникова, сейчас ведется работа над соответствующими поправками в законодательство, чтобы цифровой формат документа стал законным в полной мере.

Он также отметил, что доступ к данному приложению получат в итоге водители по всей стране. При этом программа должна будет работать и в офлайн режиме без интернета.

Ранее были раскрыты главные причины ДТП у начинающих водителей.

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