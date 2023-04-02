Раскрыта стоимость исторического здания комбината газеты «Правда» в Москве

Историю гигантского исторического комбината газеты «Правда», возведенного на севере Москвы в 1930-х годах, раскрыли авторы Telegram-канала «Москва. Было — стало». Помимо самой газеты «Правда», здесь располагались редакции изданий «Комсомольская правда», «Советская Россия» и «Сельская жизнь».

В 2006 году в здании случился крупный пожар, после чего оно было полностью выселено и больше не эксплуатировалось. «Я работала в этом здании ровно тогда, когда случился пожар. Нас всех эвакуировали, а в редакции "Комсомолки" погибла сотрудница кафе. Было очень страшно, когда утром сидели и готовили номер в печать, а по этажу пополз дым», — поделилась воспоминаниями подписчица канала.

В 2017 году два корпуса были снесены, а главный корпус, получивший охранный статус объекта культурного наследия, через несколько лет выставили на продажу. Изначально здание хотели продать за 756,6 миллиона рублей, но по такой цене оно оказалось невостребованным. В конце марта текущего года собственник в лице ДОМ.РФ снизил цену до 565 миллионов рублей, раскрыли информацию авторы Telegram-канала.

По данным ТАСС, победитель торгов, которые завершатся в столице 24 апреля, будет обязан провести работы по сохранению объекта и выполнять установленные требования по его содержанию. Стало известно, что сейчас строение находится в неудовлетворительном состоянии и требует комплексной реставрации.

Ранее стало известно о самых дорогих продающихся в Москве исторических зданиях. Сообщалось, что стоимость каждого из них превышает миллиард рублей.