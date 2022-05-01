Россиянам упростили правила въезда в ряд курортных стран

Власти сразу нескольких крупных курортных стран с воскресенья, 1 мая, упростили въезд для россиян. Соответствующая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В данный список попали Малайзия, Греция, Таиланд, Армения и Болгария. Многие из этих государств также сняли антиковидные ограничения. Например, в Таиланде теперь не отправляют на карантин туристов, ставших ПЦР-тест за 72 часа до поездки.

Коронавирусные ограничения с 1 мая отменила Арсения. Теперь путешественникам не нужно предъявлять сертификат о вакцинации или результаты ПЦР-теста. Аналогичная ситуация начала действовать и на территории Болгарии.

Ранее туроператоры назвали наиболее популярный у россиян курорт на майские праздники. Представители туриндустрии зафиксировали повышенный спрос на отдых в Сочи.