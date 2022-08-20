Названы правила создания надежного пароля

Правила создания надежного пароля, который не вскроют злоумышленники, названы Роскачеством.

«Вопрос надежности паролей не теряет актуальности, хотя мир все чаще говорит о биометрических технологиях. Но для входа на устройства, авторизации на сайтах, установки ПО по-прежнему требуется старый добрый пароль. И если он будет достаточно сложным, злоумышленник не сможет его подобрать. Для создания надежной парольной защиты следует выполнить несколько основных правил», — сообщили в ведомстве.

По мнению специалистов, надежный пароль начинается от 12 символов и содержит в себе строчные, прописные буквы, цифры и специальные символы. Он должен быть отдельным для каждого сервиса, меняться раз в полгода, хранится в безопасном месте. Рекомендуется удалять свои цифровые следы, включать многофакторную аутентификацию. Нельзя включать в пароли личные данные, например, дату рождения, или использовать русские слова на английской раскладке.

«Так как же выглядит надежный пароль? Например, можно взять фразу из песни и каждое слово написать с прописной буквы (специального символа), переставить слова в обратном порядке. Также можно заменить в слове часть букв цифрами, поменять местами последнюю и первую буквы, вставить в середину слова символ», — советует Роскачество.

Ранее в Роскачестве дали советы по выбору первого смартфона для ребенка. Специалисты рекомендуют в первую очередь оценить уровень зрелости ребенка: готов ли он нести ответственность и не склонен ли терять вещи.