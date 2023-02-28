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13:43, 28 февраля 2023
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В Москве введены новые правила использования электросамокатов

В Москве введены новые правила использования электросамокатов
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В столице введены новые правила использования электросамокатов, моноколес, сегвеев и гироскутеров, напомнил Telegram-канал «Москва 24». Внесенные в правила дорожного движения поправки вступают в силу с 1 марта 2023 года.

Так, электросамокаты, моноколеса, сегвеи и гироскутеры получили новый статус средств индивидуальной мобильности, передвигаться на которых можно со скоростью не более 25 километров в час.

При этом устройства должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета. По проезжай части на таком транспорте можно ездить людям с 14 лет. При движении по велодорожкам и тротуарам вес транспортного средства не должен превышать 35 килограммов.

Ранее, в ноябре прошлого года, замруководителя дептранса Алексей Митяев рассказал, что езду на электросамокатах запретят на ряде улиц в Москве.

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