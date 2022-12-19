Перечислены правила хранения мандаринов

Правила хранения мандаринов перечислил в Тelegram-канале Роспотребнадзор. Для длительного хранения цитрусы рекомендуется убрать в холодильник.

«Чтобы увеличить срок хранения мандаринов, их следует достать из пакета, не стоит отдирать листья при их наличии на ветках. Также можно натереть их кожицу растительным маслом, поместить в холодильник и хранить при температуре около плюс шести градусов», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что мандарины обеспечивают организм витаминами группы В, Р, D, аскорбиновой кислотой и минералами: кальцием, магнием и калием.

Кроме того, были даны рекомендации по выбору цитрусов. Вмятины, признаки гнили и плесени, повреждения кожуры, чрезмерная мягкость или, наоборот, твердость и сухость — основные признаки некачественного товара. Роспотребнадзор советует выбирать плоды ароматные, упругие, с пористой и ровно окрашенной кожурой.

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