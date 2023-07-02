Названы правила поведения при встрече со змеей

Правила поведения при встрече со змеей назвал «Вечерней Москве» начальник отдела по сохранению биоразнообразия московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. Он отметил, что в столичном регионе в основном обитают ужи, не представляющие опасности для человека.

«Змея чувствительна к вибрации. Так что, если вам уж очень неприятно от того, что она находится рядом, постучите ногами в паре метров от рептилии. Она сразу уползет», — отметил Бурмистров.

При встрече со змеей эксперт порекомендовал пройти мимо и ни в коем случае не брать рептилию на руки. Не стоит также вредить змеям, так как они полезны для экосистемы и поедают насекомых и мышей.

Ранее в ведомстве объяснили нашествие змей в Новой Москве. Местные жители сообщили о появлении ужей в жилых кварталах. Ведомство сообщило, что пресмыкающиеся приползают к домам из-за жары и засухи и не опасны человека. Ожидается, что после адаптации к летней погоде змеи уползут обратно в естественную среду обитания.