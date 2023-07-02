Названы правила поведения при встрече со змеей
Департамент природопользования порекомендовал при встрече со змеей пройти мимо.
Правила поведения при встрече со змеей назвал «Вечерней Москве» начальник отдела по сохранению биоразнообразия московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров. Он отметил, что в столичном регионе в основном обитают ужи, не представляющие опасности для человека.
«Змея чувствительна к вибрации. Так что, если вам уж очень неприятно от того, что она находится рядом, постучите ногами в паре метров от рептилии. Она сразу уползет», — отметил Бурмистров.
При встрече со змеей эксперт порекомендовал пройти мимо и ни в коем случае не брать рептилию на руки. Не стоит также вредить змеям, так как они полезны для экосистемы и поедают насекомых и мышей.
Ранее в ведомстве объяснили нашествие змей в Новой Москве. Местные жители сообщили о появлении ужей в жилых кварталах. Ведомство сообщило, что пресмыкающиеся приползают к домам из-за жары и засухи и не опасны человека. Ожидается, что после адаптации к летней погоде змеи уползут обратно в естественную среду обитания.