Названы главные изменения в правилах приема в вузы в новом году

Российские университеты опубликовали на своих сайтах правила приема на 2023/2024 год. Основные изменения в правилах приема в вузы «Мосленте» назвал директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов.

Самое важное изменение — количество специальностей и направлений, на которые можно подать документы на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Раньше один абитуриент мог подать до десяти заявлений, теперь их количество сократилось вдвое — с десяти до пяти.

«Это сделано для того, чтобы абитуриенты более взвешенно подходили к выбору направления и концентрировали внимание на определенной профессиональной области. Сокращение позволит избежать искусственного ажиотажа и, в идеале, снизит тревожность абитуриентов, так как ранее половину заявлений поступающие подавали "на всякий случай", что в итоге приводило к необъективным цифрам. В среднем по стране по количеству направлений подавали на 4,2, то есть даже до пяти не доходило», — объяснил Хвостов.

Будут изменены и общие сроки приема на бюджетные места по всем формам обучения, в том числе по дополнительному приему. Раньше приемная кампания могла длиться до конца сентября, так как вузы самостоятельно устанавливали сроки приема документов на заочное обучение. Теперь подать все бумаги нужно не ранее 20 июля и не позднее 25 июля, дополнительный прием завершится не позднее 29 августа.

«Раньше абитуриент мог попробовать поступить на очное, понять, что он не прошел и "переподаться" на заочное или вечернее отделение, теперь все эти варианты надо предусматривать сразу», — отметил Хвостов.

Помимо этого, вузы вернутся к прежней схеме подачи документов при поступлении — последние несколько лет при прохождении на конкурс абитуриенту нужно было писать заявление о зачислении, но с 2023 года зачислять на учебу будут по оригиналу аттестата. А при зачислении, если поступающий имеет знак ГТО, его наличие будет подтверждаться на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, на сайте Минспорта России или же копией приказа уполномоченного органа о награждении знаком ГТО.

Новые правила при поступлении в вузы начнут действовать с 1 марта 2023 года.

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