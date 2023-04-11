В Госдуме назвали попадающих под новые правила призыва граждан

Глава комитета Государственной Думы Андрей Картаполов заявил, что в случае принятия законопроекта о едином реестре военнообязанных, новые правила призыва и получения повесток коснутся всех военнообязанных граждан, кроме уже мобилизованных, сообщает ТАСС.

По словам Картаполова, в новом законе речь идет не только о призывниках на срочную службу (кроме уже идущего весеннего призыва), но и о гражданах, находящихся в запасе.

Поправки, по которым электронная повестка в военкомат приравнивается к физической, будут рассмотрены на заседании Госдумы во вторник, 11 апреля. Законопроект предусматривает и меры в отношении уклонистов: запреты на выезд из страны, вождение транспорта, сделки с недвижимостью, получение кредитов.

Кроме того, планируется создание реестра военнообязанных на базе государственно-информационного ресурса.

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