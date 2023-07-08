В Роспотребнадзоре назвали правила выбора арбузов и дынь

Основные правила выбора арбузов и дынь РИА Новости назвали в пресс-службе Роспотребнадзора. При выборе арбуза специалисты посоветовали обращать внимание на усик и плодоножку, которые должны быть сухими.

Кроме того, сам арбуз должен быть яркого цвета с твердой блестящей коркой, а пятно сбоку — желтого или оранжевого цвета. При ударе ладонью спелый плод вибрирует, при ударе пальцем издает звонкий звук, а при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст, рассказали эксперты.

В Роспотребнадзоре отметили, что при выборе дыни следует проверить противоположную от хвостика сторону, которая должна быть чуть мягче. В противном случае плод может быть незрелым. Кроме того, при щелчке бахчевая культура должна издавать глухой звук.

Ранее были раскрыты правила выбора качественной черешни.