Главврач рассказала о правилах записи к специалистам столичных поликлиник

О правилах записи в столичные поликлиники «Мосленте» рассказала главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева.

«Запись к специалистам сегодня проходит преимущественно в режиме онлайн. Но остается и возможность записаться по телефону, позвонив по номеру 112 в единый колл-центр», — рассказала главврач.

Шиндряева отметила, что очередей в регистратуру практически не осталось. «Иногда может случиться, что несколько человек обращаются одномоментно с каким-то вопросом на стойку информации. Впрочем, их, как правило, не более трех-четырех человек», — сказала она.

Записаться на прием можно через мобильные приложения или сайты mos.ru и emias.info. Сегодня онлайн записываются более 80 процентов пациентов, при этом чаще всего с помощью смартфона, рассказала врач.

На входе в каждую поликлинику стоят инфоматы, с помощью которых также можно записаться на прием к любому врачу, продолжила собеседница «Мосленты». «Но если это узкие специалисты — например, эндокринолог или кардиолог, для записи к ним нужно направление от терапевта, созданное электронно», — предупредила она.

Шиндряева добавила, что самостоятельно записаться к узким специалистам могут лишь москвичи, живущие с хроническими заболеваниями по профилю конкретного врача и входящие в диспансерную группу этого врача. «Например, люди с сахарным диабетом первого типа входят в диспансерную группу эндокринолога. У таких пациентов будет стоять соответствующая отметка», — объяснила она.

По словам главврача, сегодня приема у узкого специалиста месяцами, как это случалось раньше, никто не ждет. «Запись открывается на две недели. Мы максимально стараемся придерживаться территориальной программы госгарантий и выдерживать эти сроки», — сказала она.

Бывают форс-мажорные ситуации, когда специалист уходит на больничный, в отпуск или отправляется на обучение, поделилась собеседница «Мосленты». «В такие моменты может быть ухудшение доступности услуг. Но мы все контролируем и стараемся избегать подобных ситуаций», — подчеркнула она.

«Иногда пациенты жалуются, что не могут записаться к терапевту в течение десяти дней. Но когда мы начинаем разбираться, становится понятно, что человеку нужен конкретный доктор, а возможность записаться к другим специалистам этого профиля у него была даже день в день», — добавила Шиндряева.

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