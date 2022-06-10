Стала известна праздничная программа московских парков в День России

Стала известна приуроченная к Дню России праздничная программа в московских парках. В популярных «зеленых» местах столицы все желающие смогут ознакомиться с ремеслами Древней Руси, потанцевать, посмотреть выступления популярных артистов, сообщили на официальном сайте мэра города.

«В столичных парках 11 и 12 июня пройдут праздничные программы, приуроченные к Дню России. Интересно провести время с друзьями и близкими можно в ближайшем парке или съездить для этого в другой район. Москвичей и туристов ждут экскурсии, исторические реконструкции, игры и викторины, концерты, творческие мастер-классы и занятия спортом», — цитируется в сообщении заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Так, в субботу, 11 июня в парке «Северное Тушино» откроется книжная выставка «Россия сквозь века», а посетители парка «Дубки» смогут принять участие в викторине на знание достопримечательностей России и музыкальной игре «Угадай мелодию». На танцевальной площадке ландшафтного парка «Митино» в тот же день пройдет фестиваль «Хоровод дружбы».

В воскресенье, 12 июня, совершить путешествие в наполеоновскую эпоху и провести день в полевом лагере образца 1812 года приглашает музей-заповедник «Царицыно», а устроить спортивный выходной и попробовать себя в кросс-тренинге, современных танцах и скандинавской ходьбе можно будет в парке «Сокольники».

В праздничный день в Воронцовском парке расскажут о ремеслах Древней Руси, в саду имени Баумана состоится «Атмосферный бал», в Московской усадьбе Деда Мороза покажут музыкальный спектакль «Счастливый билетик», а в парке «Фили» прозвучат популярные эстрадные песни в необычных аранжировках и выступят артисты цирка. Праздничный гала-концерт пройдет и в парке «Ангарские пруды».

Всего в честь Дня России учреждения, подведомственные департаменту культуры города Москвы, подготовили более 120 мероприятий, говорится на сайте.

Ранее москвичам пообещали летнюю погоду на День России. По данным синоптиков, в воскресенье, 12 июня, в Москве ожидается 21-26 градусов тепла.