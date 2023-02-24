Праздничный салют в небе над Москвой попал на видео

На опубликованных кадрах видны яркие разноцветные залпы справа и слева от стеклянных небоскребов делового района Москва-Сити.

Ранее жители Москвы запечатлели на видео момент, когда в небе над столицей единовременно были видны Венера, Луна и Юпитер. Роликом авторы поделились в соцсетях.