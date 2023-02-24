10:55, 24 февраля 2023
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Праздничный салют в небе над Москвой попал на видео
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
На видео попал праздничный салют, прогремевший в небе над Москвой вечером в субботу, 23 февраля, в честь Дня защитника Отечества. Роликом поделились в Telegram-канале «Новости Москвы».
«Классно! Любимая Москва», «Москва всегда красивая!», «Красиво, необычно», «Вид шикарный», «На ВДНХ аж стекла дребезжали», — прокомментировали юзеры.
На опубликованных кадрах видны яркие разноцветные залпы справа и слева от стеклянных небоскребов делового района Москва-Сити.
Ранее жители Москвы запечатлели на видео момент, когда в небе над столицей единовременно были видны Венера, Луна и Юпитер. Роликом авторы поделились в соцсетях.