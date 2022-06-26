Выпускник сделал предложение возлюбленной на Красной площади и попал на видео

Во время генеральной репетиции выпуска молодых специалистов МЧС России один из курсантов противопожарной службы сделал предложение руки и сердца однокурснице. Торжественный момент попал на видео, которое опубликовали на сайте образовательного учреждения.

Руководство вуза поддержало идею молодого человека, и во время построения выпускников на Красной площади заместитель начальника академии Виталий Шныпко вызвал возлюбленную молодого россиянина к себе. Молодой человек подошел к ним и, встав на колено, протянул кольцо со словами: «Ты станешь моей женой?» Девушка ответила избраннику согласием.

Ранее в подмосковной Лобне 14 февраля, в День всех влюбленных, молодой человек сделал предложение девушке в салоне автобуса.