В Москве предложение квартир под ключ в новостройках сократилось в два раза

В Москве предложение готовых к въезду квартир в новостройках сократилось в среднем в два раза — до шести процентов от общего числа выставленного на продажу жилья. Годом ранее показатели составляли 12 процентов, сообщает РБК со ссылкой на исследования аналитиков риелторской компании «Метриум».

«Быстрое сокращение предложения готовых квартир связано с высокой активностью покупателей. В последние два года во многих новых проектах застройки цены оказались такими же высокими, как и в старых, в том числе и с готовыми новостройками. Поэтому покупатели все чаще искали варианты жилья под ключ вместо вложений в котлован», — цитирует агентство управляющего партнера компании «Метриум» Надежду Коркка.

По данным специалистов, готовое новое жилье массового сегмента в первом квартале текущего года составляло три процента от общего предложения. В прошлом году в этот же период число готовых к въезду квартир составляло шесть процентов от выставленных на продажу.

Готовая недвижимость в сегменте бизнес-класса была предложена в девяти процентах случаев от общего числа, что на два процента меньше прошлогоднего показателя. В премиум-классе в 2022 году застройщики предлагали покупателям 12 процентов готового жилья в новостройках, а в 2021 — 22 процента. В элитных новостройках предложение достигало 51 процента, при 68 процентах в первом квартале 2021 года.

Ранее были названы районы Москвы с подорожавшим более чем на четверть жильем. По данным специалистов, средняя стоимость вторичного жилья в районах Центрального административного округа Москвы составила 97,5 тысяч рублей за квадратный метр.