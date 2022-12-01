В Новой Москве вдвое увеличились предложения по новостройкам

Предложения по новостройкам в Новой Москве резко увеличились в два раза, сообщает «РБК» со ссылкой на исследование риелторской компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», .

«В ноябре 2022 года на первичном рынке Новой Москвы предлагалось 18,2 тысячи квартир и апартаментов общей площадью 880,8 тысячи «квадратов». За месяц эти показатели выросли, соответственно, на 8,9 процента и на 8,3 процента. За год прирост составил 101,4 процента и 96,4 процента», — говорится в материалах исследования.

По данным экспертов, 96,7 процента реализуемого жилья в ТиНАО приходится на Новомосковский административный округ. При этом более 70 процентов площадей приходится на дома на начальной стадии строительной готовности, 23,4 процента — на завершающей стадии.

В Новомосковском административном округе средняя стоимость одного квадратного метра за год выросла на 8,6 процента и сейчас составляет 235 тысяч рублей. В Троицком округе цена за год увеличилась на 6,6 процента, до 127,8 тысячи рублей за квадратный метр.

Ранее были названы города Подмосковья с максимально подешевевшим жильем.