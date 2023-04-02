Назван предшественник памятника Маяковскому на Триумфальной площади

Предшественника памятника поэту Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади в столице назвал один из авторов Telegram-канала «Москва. Было — стало». Пользователь сети вспомнил, что раньше в этом месте располагался бюст прозаика Александра Радищева.

«Сейчас кажется, что памятник поэту Маяковскому на Триумфальной стоял всегда. Но на самом деле первый памятник на площади был поставлен осенью 1918 года. На сколоченном из досок постаменте располагался бюст Радищева», — заявил рассказчик.

По его словам, после переезда в Москву Советское правительство во главе с Владимиром Лениным решило установить в городе 50 памятников «великим людям в области революционной и общественной деятельности, философии, литературы, науки и искусства». В список вошел в том числе и Радищев.

Автор отметил, что многие из тех памятников рассыпались вскоре после установки, но бюст Радищева уцелел. Его убрали с Триумфальной площади в 1930-х, сегодня его можно увидеть в столичном Музее архитектуры имени Щусева.

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