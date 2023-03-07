Предупреждение об опасной погоде продлили до 8 марта в Москве

Предупреждение об опасной погоде продлили в Москве, сообщает Гидрометцентр России. Предостережение о «желтом» уровне опасности на территории региона действует до среды, 8 марта.

«Прочие опасности. Период предупреждения до 22:00 8 марта. Местами на дорогах гололедица», — говорится в сообщения об обстановке в регионе.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 7 марта, в городе ожидается от минус одного до плюс одного градуса с налипанием мокрого снега. В среду, 8 марта, в столице будет от нуля до плюс двух градусов тепла, небольшие осадки продолжатся.

Ранее москвичей предупредили о девятибалльных пробках накануне 8 Марта.