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10:39, 07 марта 2023
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Предупреждение об опасной погоде продлили до 8 марта в Москве

Гидрометцентр России продлил предупреждение о «желтом» уровне погодной опасности в Москве.

Предупреждение об опасной погоде продлили до 8 марта в Москве
Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»

Предупреждение об опасной погоде продлили в Москве, сообщает Гидрометцентр России. Предостережение о «желтом» уровне опасности на территории региона действует до среды, 8 марта.

«Прочие опасности. Период предупреждения до 22:00 8 марта. Местами на дорогах гололедица», — говорится в сообщения об обстановке в регионе.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 7 марта, в городе ожидается от минус одного до плюс одного градуса с налипанием мокрого снега. В среду, 8 марта, в столице будет от нуля до плюс двух градусов тепла, небольшие осадки продолжатся.

Ранее москвичей предупредили о девятибалльных пробках накануне 8 Марта.

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