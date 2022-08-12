Названы преимущества аренды перед ипотекой

Преимущества аренды квартиры перед покупкой жилья в ипотеку назвали в Роскачестве.

«Нет строгих долгосрочных обязательств перед кредитором; можно быстро сменить жилплощадь соответственно материальному или семейному положению, собственным желаниям; не ограничена свобода передвижения — можно уехать в другие города и страны», — перечислили плюсы съема жилплощади в сообщении.

Кроме того, аренду предпочитает тот, кто не может в данный момент позволить себе ипотеку в силу тех или иных условий, например, в отсутствие стабильной работы или средств на первоначальный взнос.

Внося платеж за ипотеку, человек вкладывает в жилье, которое однажды станет его собственным. Но в таком случае необходимо строго выполнять свои обязательства, чтобы не возникало проблем с банком. Так, если человек окажется в затруднительной финансовой ситуации, а банк не захочет пойти на реструктуризацию, есть риск потерять квартиру. А если, в силу ситуации на рынке, ее цена окажется ниже задолженности перед банком, придется либо продолжать платить, либо подавать на банкротство, предупреждают в Роскачестве.

К плюсам можно отнести и то, что за арендатором не числится крупного долга, а просрочки по оплате в худшем случае грозят лишь выселением из съемной квартиры.

Ранее москвичи массово устремились брать ипотеку. Так, в столице зарегистрировано 6 812 договоров ипотечного жилищного кредитования, учитывается общее число ипотечных сделок на первичном и вторичном рынках при покупке квартир.