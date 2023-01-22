Собянин назвал основные преимущества электробусов

Основные преимущества электробусов перед обычными автобусами в своем блоге назвал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, одним из главных достоинств такого вида наземного транспорта является его экологичность.

«В ТиНАО работают электробусы новейшей модификации с улучшенными характеристиками — увеличенным запасом хода, более крупным маршрутным табло и адаптивным освещением в салоне. Кроме того, на новых электробусах устанавливается электрический отопитель — использование дизельного топлива теперь полностью исключено, даже в сильные морозы», — напомнил градоначальник.

Мэр добавил, что на одного пассажира электробуса приходится в 145 раз меньше выбросов вредных веществ, чем на одного пассажира автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

С 2018 года замена дизельных автобусов на электробусы позволила сократить выбросы углекислого газа почти на 80 тысяч тонн, а загрязняющих веществ — более чем на 540 тонн. По итогам 2022 года выбросы углекислого газа были сокращены на 36 тысяч тонн, загрязняющих веществ — на 280 тонн. При этом основное сокращение приходится на территории вблизи крупных автомагистралей, где вопросы чистоты атмосферного воздуха наиболее актуальны.

На сегодняшний день 1050 электробусов ходят по 79 маршрутам столицы. В 2022 году они перевезли больше 117 миллионов пассажиров, а всего с начала работы — больше 276 миллионов человек.

Ранее руководитель научно-исследовательской службы Музея Транспорта Москвы Дмитрий Дашко рассказал об эволюции московских автобусов за последние сто лет.