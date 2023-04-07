Перечислены преимущества новых поездов московского метро

Преимущества новых поездов столичного метро «Москва-2020» перечислил в Telegram-канале столичного Дептранса заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, в составах этой модели на 15 процентов снижен уровень шума, переход между вагонами увеличен по ширине до 1,6 метра, установлено 368 USB-зарядок. Также двери стали на 15 процентов шире, чем у поездов «Москва», и на 28 процентов — чем у «Русича». В целом, эти поезда отличаются большей вместимостью, чем предыдущие модели, отметил заммэра.

Уточняется, что в марте 2023 года на линии метро вышло 32 вагона новейшего российского поезда «Москва-2020». В течение года в метро поступит еще около 300 вагонов серии.

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