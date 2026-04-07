Премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил планы посетить Москву 9 мая на празднование Дня Победы. Видеообращение политика было размещено на его странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что перед визитом в Россию Фицо посетит концлагерь Дахау в Германии.

В 2025 году премьер Словакии также посетил российскую столицу для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее из-за визита президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Москве появились флаги и перекрытия.