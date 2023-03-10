Город
06:42, 10 марта 2023
1 мин.

Назван район с самым дешевым премиальным жильем в Москве

В Савеловском районе Москвы построят самое дешевое премиальное жилье .

Назван район с самым дешевым премиальным жильем в Москве
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Район, в котором в 2023 году появится самое дешевое премиальное жилье «Ленте.ру» назвали аналитики компании «Метриум».

«Самое доступное премиальное жилье, которое будет достроено в 2023 году, — однокомнатная квартира площадью 37 квадратных метров в апарт-комплексе в Савеловском районе. Этот вариант стоит 15,4 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Дома премиум-класса все больше строят за пределами исторического центра Москвы. За прошедшие пять лет число таких новостроек за пределами ЦАО выросло на 22,6 процентного пункта — до 61,1 процента, отметила коммерческий директор Regions Development Лиля Арцибашева.

Покупатели при этом стали более прагматичными и большинство из них не готовы переплачивать только за престижность локации. При этом будущим владельцам такого жилья важны наличие отделки, опции «умный дом» и полезной инфраструктуры на территории, добавила заместитель генерального директора MR Group Ирина Дзюба.

Ранее были названы выгодные для покупки жилья районы Москвы. В списке оказались Нагатинский Затон, Сокольники и Нагорный район.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.