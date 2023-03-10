Назван район с самым дешевым премиальным жильем в Москве

Район, в котором в 2023 году появится самое дешевое премиальное жилье «Ленте.ру» назвали аналитики компании «Метриум».

«Самое доступное премиальное жилье, которое будет достроено в 2023 году, — однокомнатная квартира площадью 37 квадратных метров в апарт-комплексе в Савеловском районе. Этот вариант стоит 15,4 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Дома премиум-класса все больше строят за пределами исторического центра Москвы. За прошедшие пять лет число таких новостроек за пределами ЦАО выросло на 22,6 процентного пункта — до 61,1 процента, отметила коммерческий директор Regions Development Лиля Арцибашева.

Покупатели при этом стали более прагматичными и большинство из них не готовы переплачивать только за престижность локации. При этом будущим владельцам такого жилья важны наличие отделки, опции «умный дом» и полезной инфраструктуры на территории, добавила заместитель генерального директора MR Group Ирина Дзюба.

Ранее были названы выгодные для покупки жилья районы Москвы. В списке оказались Нагатинский Затон, Сокольники и Нагорный район.