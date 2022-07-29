В Подмосковье арестовали снимавших преступление на камеру убийц наркокурьера

Убийц наркокурьера, снимавших преступление на камеру, арестовали в Подмосковье, сообщает Главное следственное управление следственного комитета РФ по Московской области. Ими оказались двое жителей Электростали 1998 и 1999 годов рождения.

«Злоумышленники совершили нападение на потерпевшего и нанесли удары ножом и телескопической дубинкой по различным частям тела, зафиксировав все происходящее на видеозапись. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, после чего подозреваемые скрылись с места преступления», — говорится в сообщении.

По данным следствия 24 июля, обвиняеме обманом заманили мужчину на пустырь с «целью мести за ранее нереализованную поставку запрещенных веществ». На встречу с покупателями погибшего привез его друг, оставшися эдать в машине. Он позже и обнаружил тело.

Оперативникам удалось установить местонахождение и задержать одного из подозреваемых, второй самостоятельно обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Ранее в Подмосковье мигрант отказался платить за поездку и задушил таксиста. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, уточняет СК.