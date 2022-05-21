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При обрушении котлована в центре Москвы погиб человек
Кадр: Telegram-канал LiveCorr
В центре Москвы при обрушении котлована погиб человек. Видеозаписью с места событий поделился Telegram-канал LiveCorr.
По данным канала, инцидент произошел на Большом Знаменском переулке, напротив Храма Христа Спасителя. На расположенном там строительном объекте трудились рабочие, двое из них пострадали.
На место прибыли сотрудники МЧС. Одного из пострадавших быстро вытащили из-под обломков, от госпитализации он отказался. Когда спасатели откопали второго, он был уже мертв.
Ранее сообщалось, что рабочий на стройке в Москве упал с высоты пятого этажа и погиб.