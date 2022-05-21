При обрушении котлована в центре Москвы погиб человек

На место прибыли сотрудники МЧС. Одного из пострадавших быстро вытащили из-под обломков, от госпитализации он отказался. Когда спасатели откопали второго, он был уже мертв.

Ранее сообщалось, что рабочий на стройке в Москве упал с высоты пятого этажа и погиб.