Перечислены основные мошеннические схемы при похоронах

Три основные мошеннические схемы, с которыми можно столкнуться при организации похорон, перечислила «Ленте.ру» основатель и генеральный директор «Похоронного дома №1» в Санкт-Петербурге Елена Эльсалиева. Она призвала не доверять незнакомым людям, которые представляются ритуальными агентами, и напомнила о праве получения участка земли для погребения бесплатно.

«Часто недобросовестные агенты приезжают в дом, где случилось горе, без приглашения и даже до приезда полиции и скорой помощи. Непрошеные гости представляются сотрудниками государственных учреждений, например, местных администраций или моргов, и настойчиво предлагают подписать доверенность на последующие действия от их имени», — предупредила специалист.

Эльсалиева подчеркнула, что иногда мошенники представляются сотрудниками морга и предлагают оформить справку о смерти. Однако этот документ и так предоставляется бесплатно.

Некоторые ритуальные фирмы накручивают тарифы и оказывают давление на родных покойника, навязывая покупку дополнительных услуг. Это происходит из-за отсутствия четкого регламента по взаимодействию государства, коммерческих компаний и получателя услуг. Поэтому перед заключением договора лучше найти как можно больше информации о похоронном агентстве в интернете, отметила Эльсалиева.

Эксперт напомнила, что бесплатные участки земли для погребения предоставляются государством, однако конкретное кладбище в таком случае выбрать нельзя. «Нередко ритуальные агенты предлагают людям приобрести "свободные" участки за большие деньги. Следует учитывать, что по закону территория кладбища принадлежит государству, поэтому не может быть передана в частную собственность», — отметила она.

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