13:21, 20 марта 2023
1 мин.
Прибытие Си Цзиньпина в аэропорт Внуково попало на видео
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом, передает РИА Новости. Самолет с иностранным лидером сел в столичном аэропорту Внуково и попал на видео.
На кадрах видно, как воздушное судно, на борту которого находится китайский лидер, едет по взлетному полю. К прибытию иностранной делегации подготовили красную ковровую дорожку. В аэропорту много журналистов, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее, в июне 2022 года, на видео попало прибытие в Москву президента Франции Эммануэля Макрона.