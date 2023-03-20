Прибытие Си Цзиньпина в аэропорт Внуково попало на видео

На кадрах видно, как воздушное судно, на борту которого находится китайский лидер, едет по взлетному полю. К прибытию иностранной делегации подготовили красную ковровую дорожку. В аэропорту много журналистов, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее, в июне 2022 года, на видео попало прибытие в Москву президента Франции Эммануэля Макрона.