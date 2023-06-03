09:48, 03 июня 2023
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Прицеп грузовика врезался в иномарку Mazda на МКАД и попал на видео
Смертельное ДТП с участием прицепа грузовика и автомобиля Mazda произошло на МКАД.
Кадр: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»
На 89-м километре МКАД у грузовика на ходу отцепился прицеп и врезался в впереди стоящий автомобиль Mazda. Момент ДТП со смертельным исходом попал на видео, опубликованное столичной прокуратурой.
Иномарка остановилась на дороге из-за поломки. Пассажирка Mazda погибла на месте, водитель легкового автомобиля скончался в больнице, уточнили в ведомстве.
Прокуратура расследует обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее на внешней стороне 53-го километра МКАД при столкновении трех автомобилей переврнулось такси.