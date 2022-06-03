Названа предварительная причина крупного пожара в офисном здании в Москве

Предварительной причиной пожара в офисном здании «Гранд Сетунь плаза» в Москве было названо короткое замыкание. ЧП могло произойти из-за неправильного монтажа фасадного освещения. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщает ТАСС. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве это не подтверждают.

«Причины пожара могут установлены только после его ликвидации, когда дознаватели смогут проникнуть внутрь. Сейчас ничего неизвестно. Все версии СМИ — только предположения», — сообщил «Мосленте» представитель пресс-службы ГУ МЧС по Москве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин лично дал поручения о всех необходимых мерах по эвакуации людей и ликвидации пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза».