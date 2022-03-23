Названа причина массовой драки приезжих в Новой Москве

После массовой драки с палками на Скандинавском бульваре в Новой Москве задержали больше 40 приезжих. Причину потасовки назвало ТАСС со ссылкой на начальника столичного главка полиции Олега Баранова.

Правоохранители задержали 43 человека, среди них есть мужчина, ранивший ножом своего оппонента. Возбуждено уголовное дело, некоторых участников драки привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, а также нарушение иностранными гражданами правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ. Уголовное дело передали в столичный Следственный комитет, его могут переквалифицировать в покушение на убийство. Детали уточняются, ход расследования дела взят на контроль прокуратурой.

В ходе выступления в Мосгордуме Баранов назвал причину конфликта между двумя этническими группами. «Банально встал вопрос, кто будет разгружать транспортное средство. На этой почве произошел конфликт: один гражданин получил ножевое ранение, но своевременными действиями сотрудников полиции граждане были задержаны, в том числе и лицо, которое нанесло ножевое ранение», — рассказал он. По его словам, мужчины, вступавшие в драку, работали на одном предприятии. Баранов признал, что на территории Москвы периодически возникают конфликты между мигрантами, но добавил, что их разрешение зависит от своевременной реакции полиции.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 23 марта, около несколько десятков человек с палками в руках устроили массовую драку. Нескольких мужчин госпитализировали, одного из них — с ножевыми ранениями.