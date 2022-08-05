Россиянка раскрыла причину наплыва переселенцев в один из городов Подмосковья

Причину наплыва переселенцев в одном из городов Подмосковья — Ивантеевке — раскрыла «Мосленте» жительница города, 28-летняя Евгения.

«Некоторое время назад квартиры в Ивантеевке были сравнительно дешевле, чем в других городах региона, поэтому здесь появилось много новых жителей. Не могу сказать, что большое количество приезжих меня расстраивает. Скорее, немного печально от того, что Ивантеевка для многих является этаким пунктом, где можно просто переночевать, а работать и отдыхать они при этом ежедневно уезжают в Москву», — призналась россиянка.

Собеседница «Мосленты» подчеркнула, что в Ивантеевке тоже можно и работать, и отдыхать — для этого есть все возможности. «Хочется, чтобы те, кто здесь живет, ценили то, что тут есть, проводили здесь время», — поделилась она.

Девушка рассказала, что раньше в Ивантеевке были сильные фабрики. «Сейчас, в условиях активного импортозамещения, восстановление этих предприятий было бы очень кстати. Очень хочется, чтобы Ивантеевка развивалась как индустриальный город», — заявила Евгения.

Ранее экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина назвала отличие коренных москвичей от приезжих. По ее мнению, вторые, преследуя определенные цели, ведут себя подвижнее первых.