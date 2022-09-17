Названа основная причина подорожания краткосрочной аренды жилья в Москве

В Москве подорожала краткосрочная аренда квартир и апартаментов. В среднем цена увеличились на 21 процент, 3,78 тысячи рублей за ночь. Причину роста цен на такой тип аренды недвижимости «Коммерсану» назвала представитель сервиса бронирования отелей Tvil.ru. Оксана Шустикова.

Рост цен на краткосрочную аренду квартир в этом году оказался более выраженным, в первую очередь — в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Калининграде, отметила эксперт.

По ее словам, основной причиной подорожания такого типа жилья является уход с рынка международных систем бронирования вроде Booking.com и Airbnb, которые диктовали собственникам жесткий паритет цен (гарантия лучшей цены).

Также путешественники все чаще предпочитают такую форму размещения отелям из-за повышения общего качества предложения и полученного в период пандемии COVID-19 потребительского опыта, когда размещение в апартаментах не требовало дополнительных справок и соблюдения санитарных норм, добавила Шустикова.

Ранее была названа средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве.