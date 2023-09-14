Названа причина смертельного пожара в Москве

Поджог произошел из-за семейной ссоры в жилом доме в Отрадном районе Москвы, сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, в ходе конфликта с мужем жительница второго этажа дома на Северном Бульваре разлила и подожгла горючую жидкость, в квартире начался пожар. На место прибыли пожарные, женщину госпитализировали.

«В ходе первоначальных следственных действий получены предварительные данные о том, что женщина, находившаяся в сгоревшей квартире, облила себя воспламеняющейся жидкостью и подожгла. Вместе с тем рассматриваются и другие версии произошедшего, в том числе о поджоге женщины ее знакомым», — сообщает столичный СК.