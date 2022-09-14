Названа причина смерти главного редактора «Комсомольской правды»

На 69-м году жизни умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Об этом в среду, 14 сентября, сообщает издание.

По данным ТАСС, причиной смерти стал инсульт. О дате и месте похорон будет известно позднее.

Известно, что Владимир Сунгоркин был избран главным редактором «Комсомольской правды» в 1997 году, а с 2002 года работал генеральным директором, главным редактором акционерного общества «Издательский дом "Комсомольская правда"».

Ранее стало известно об открытии памятника эстрадному певцу и политическому деятелю Иосифу Кобзону в Оружейном переулке в центре Москвы.