Мясников назвал основные причины боли в молочных железах

Основные причины, по которым у женщин могут возникнуть боли в молочных железах в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников. Чаще всего грудь болит перед менструацией.

«Мы разделяем: болит одна грудь или с двух сторон, это циклично, как, допустим, перед менструацией, или болит постоянно. Но я сразу хочу женщин успокоить: рак груди не болит. За редким исключением, если это воспалительная форма рака», — пояснил врач. Он отметил, что у женщин, испытывающих периодические боли в груди, риск развития рака молочной железы не выше, чем у тех, кто не испытывает таких проблем.

Среди основных причин боли в молочной железе доктор выделил предменструальный синдром, кисты, фиброаденомы, фибромиалгию, тесный бюстгальтер, большой размер груди, противозачаточные препараты. Провоцировать неприятные ощущения, согласно исследованиям, может также употребление кофе и мяса.

Врач отметил, что боли в груди не всегда могут быть в молочной железе. Иногда неприятные симптомы возникают в грудных мышцах, а причиной дискомфорта становятся физические упражнения.

Мясников заверил, что циклические боли в обеих молочных железах чаще всего не представляют угрозы здоровью. Если же болит одна молочная железа — это может быть признаком развития патологии. Боль и покраснения при надавливании могут свидетельствовать о мастите. Возникновение болевого синдрома в обеих молочных железах и спине может объясняться невралгией, рассказал эксперт.

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