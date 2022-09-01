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Доктор Павлова назвала основные причины возникновения отеков

Доктор Павлова назвала основные причины возникновения отеков
Фото: Unsplash

Основные причины возникновения отеков назвала в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По словам специалиста, отеки могут развиваться при сердечно-сосудистых заболеваниях, ожогах, на фоне аллергических реакций, инфекционных болезней, при недостатке воды в организме, когда тело концентрирует жидкость в межклеточном пространстве.

«Если человек просыпается утром, и у него отекшие руки, скованность кистей, то можно заподозрить патологию щитовидной железы. Проведя необходимые обследования, этот диагноз мы подтвердим или будем искать причины дальше. Если у человека отекает сначала лицо, возникают мешки под глазами, а потом отек как бы распространяется на все тело, то прежде всего проверяем почки», — пояснила врач.

Павлова предупредила, что при избыточном накоплении жидкости в организме нельзя заниматься самолечением, например, принимать мочегонные средства. При отеках нужно обращаться к специалистам, которые смогут подобрать правильное лечение, заключила медик.

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