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21:01, 22 января 2023
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Раскрыты основные причины возникновения озноба

Раскрыты основные причины возникновения озноба
Фото: Adrian Swancar / Unsplash

Основные причины, по которым у человека может возникнуть озноб в интервью радио Sputnik раскрыл кандидат медицинских наук, главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе. По его словам, чаще всего такое состояние проявляется на фоне повышения температуры.

«Физиология озноба запускается разными механизмами, но проявляется универсально: возникает спазм мелких кровеносных сосудов, появляется мышечная дрожь и характерное чувство озноба. Это субъективное ощущение, причины которого могут быть разными», — рассказал специалист.

Эксперт добавил, что озноб может появиться при инфекции, аутоиммунных, системных заболеваниях соединительной ткани, ревматологических заболеваниях. Состояния, схожие с ознобом, могут возникать и при избыточной функции щитовидной железы, гипертиреозе, продолжил врач.

Причина озноба может быть и психогенной. Иногда такое состояние возникает при волнении — на фоне тяжелого стресса озноб может быть частью развивающегося невроза, заключил Чурадзе.

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