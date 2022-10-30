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09:17, 30 октября 2022
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Врач назвала основные причины выпадения волос

Врач назвала основные причины выпадения волос
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Основные причины выпадения волос назвала «Мосленте» кандидат медицинских наук Ирина Юзуп. Главная из них — неправильная или недостаточная усвояемость полезных веществ.

«На качество волоса влияют нарушения в работе печени и желчевыделительной системы. Без желчи не усваивается большинство питательных веществ», — объяснила врач.

Кроме того, облысение может возникнуть из-за недостатка биологически значимых элементов в организме. «Дефицит микроэлементов и витаминов, зачастую, вторичен. Он вызван или недостаточным употреблением определенных продуктов, или неправильным усвоением нутриентов, связанным с нарушениями пищеварения и инфекциями», — рассказала Юзуп.

На состояние волос влияет уровень стресса, при этом выпадение волос могут спровоцировать и некоторые антидепрессанты.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, негативно влияющие на состояние волос. В первую очередь, это еда с высоким содержанием сахара, в том числе, мед и варенье.

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