Врач назвала основные причины выпадения волос

Основные причины выпадения волос назвала «Мосленте» кандидат медицинских наук Ирина Юзуп. Главная из них — неправильная или недостаточная усвояемость полезных веществ.

«На качество волоса влияют нарушения в работе печени и желчевыделительной системы. Без желчи не усваивается большинство питательных веществ», — объяснила врач.

Кроме того, облысение может возникнуть из-за недостатка биологически значимых элементов в организме. «Дефицит микроэлементов и витаминов, зачастую, вторичен. Он вызван или недостаточным употреблением определенных продуктов, или неправильным усвоением нутриентов, связанным с нарушениями пищеварения и инфекциями», — рассказала Юзуп.

На состояние волос влияет уровень стресса, при этом выпадение волос могут спровоцировать и некоторые антидепрессанты.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, негативно влияющие на состояние волос. В первую очередь, это еда с высоким содержанием сахара, в том числе, мед и варенье.