11:40, 06 мая 2023
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Приезд Аллы Пугачевой в Москву попал на видео
SHOT: певица Алла Пугачева приехала на прощание с модельером Валентином Юдашкиным в Москве.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Прощание с модельером Валентином Юдашкиным в Москве посетила певица Алла Пугачева. Приезд артистки на Троекуровское кладбище попал на видео, опубликованное Telegram-каналом SHOT.
На кадрах видно, как Пугачева в черной шляпе и платье выходит из автомобиля Rolls-Royce. О присутствии певицы на церемонии также сообщило РИА Новости. Помимо Пугачевой, попрощаться с модельером прибыли звезды шоу-бизнеса Олег Газманов, Сергей Зверев, Стас Михайлов, Надежда Бабкина и другие.
Ранее стало известно о возвращении Пугачевой в Москву. Об этом сообщила ее помощница Елена Чупракова.