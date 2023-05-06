Приезд Аллы Пугачевой в Москву попал на видео

На кадрах видно, как Пугачева в черной шляпе и платье выходит из автомобиля Rolls-Royce. О присутствии певицы на церемонии также сообщило РИА Новости. Помимо Пугачевой, попрощаться с модельером прибыли звезды шоу-бизнеса Олег Газманов, Сергей Зверев, Стас Михайлов, Надежда Бабкина и другие.

Ранее стало известно о возвращении Пугачевой в Москву. Об этом сообщила ее помощница Елена Чупракова.