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Более сотни приезжих доставили в полицию после массовой драки в Москве

Более сотни приезжих доставили в полицию после массовой драки в Москве
Кадр: Telegram-канал Mash

Более сотни приезжих доставили в полицию после массовой драки в Москве. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел на стройплощадке жилищного комплекса на Шелепихинской набережной. Конфликт между рабочими из Таджикистана и Узбекистана перерос в массовую драку. В результате в полицию доставлены 120 человек», — процитировало агентство своего собеседника.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту. Информации о пострадавших не поступало.

О попавшей на видео массовой драке мигрантов в ЖК «Сердце столицы» стало известно ранее во вторник, 5 апреля. Позднее выяснилось, что причиной произошедшего стало слово «дурак», произнесенное одним рабочим в адрес другого.

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