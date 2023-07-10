В Москве вынесли приговор вору в законе Лехе Семипалатинскому

На девять лет в колонию строгого режима отправили 64-летнего вора в законе Айткали Маймушева, известного в криминальных кругах под именем «Леха Маймыш Семипалатинский», передает столичная прокуратура.

«Маймушев осужден по статье 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии") и части 1 статьи 228 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере")», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что приговор в законную силу еще не вступил.

По данным прокуратуры, осужденный с 1997 года, занимая высшее положение в преступной иерархии, пропагандировал «воровские идеи», сплачивал под этими идеями лиц криминальной направленности, обязывал других лиц преступной среды подчиняться его воле и выполнять его указания.

В начале 2023 года Маймушева задержали в баре одной из столичных гостиниц с метадоном.