Судье столичного Арбитражного суда вынесли приговор за взятку

Судье московского Арбитражного суда Елене Кондрат вынесли приговор за посредничество во взяточничестве, сообщает ГСУ СК России по столице. Женщину отправили в колонию общего режима.

По данным ведомства, в 2020 году Кондрат пыталась подговорить одну из судей согласиться на взятку в размере 50 тысяч долларов США. За эти деньги сослуживице Кондрат нужно было вынести решение о непривлечении к ответственности ряда физических и юридических лиц по одному из дел. Кондрат должна была стать посредником при передаче денег. Но ее коллега обратилась в правоохранительные органы, и сделка произошла под контролем оперативных служб.

В ходе расследования дела Кондрат уклонялась от проведения следственных действий и не являлась к следователю, покинула Москву и была объявлена в федеральный розыск, рассказывает СК. Кондрат нашли и задержали в другом регионе России, после чего арестовали до суда.

На прошедшем в четверг, 27 июля, заседании Московский городской суд приговорил Кондрат к девяти годам исправительной колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 77,9 миллиона рублей.

Ранее суд приговорил экс-полицейских к восьми годам колонии за насилие, взяточничество и разбой.